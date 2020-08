Auf Titeljagd: Die junge Salzburger Torfabrik gegen Lyon

24 Tore hat Red Bull Salzburg im laufenden Bewerb der Youth League bereits geschossen, mehr als jedes andere Team im Bewerb. Und am Mittwoch soll es ein paar Mal im Tor von Lyon einschlagen.

Salzburg ist in der „Königsklasse“ im Nachwuchsfußball noch im Rennen um die Trophäe. Der Sieger von 2017 trifft in der Youth League (15.00 Uhr/live Puls4) im Viertelfinale auf Olympique Lyon. Gespielt wird der U19-Bewerb wie in den vergangenen Jahren in Nyon, bedingt durch die Corona-Krise geht in der Westschweiz schon die Runde der letzten Acht im Turnierformat über die Bühne.