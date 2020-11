Auf der Jagd nach dem Weltrekord: Ronaldo fehlen noch acht Tore

Vorentscheidendes Duell

Gegen Frankreich könnte Ronaldo bereits am Samstag in der Nations League nachlegen. Beide Teams halten bei zehn Punkten, es ist das vorentscheidende Duell um den Sieg in Gruppe A3. Die Franzosen reisen ohne Erfolgserlebnis an, sie unterlagen am Mittwoch Außenseiter Finnland mit 0:2. "Ich kann über keinen Spieler ein positives Urteil abgeben", meinte Trainer Didier Deschamps über die Vorstellung von "Les Bleus", die allerdings nicht in der besten Aufstellung angetreten waren.

Finnlands Länderspiel-Debütanten Marcus Forss (28.) und Onni Valakari (31.) erzielten die Tore gegen den Weltmeister, der keine echte Gefahr auszustrahlen vermochte. "Wir haben eine gute Lektion erhalten", sagte Deschamps und versprach: "Wir werden anders auftreten."