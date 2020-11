Kuriose Szene in Italien: Fußball-Trainer stoppt Spieler

Am Mittwoch-Abend kam es in der dritten italienischen Liga zum Aufeinandertreffen zwischen Catania und US Vibonese Calcio. Eigentlich nichts ungewöhnliches, zumal beide Teams in der Tabelle bislang ähnlich erfolgreich agierten und sich im Mittelfeld der Liga wiederfinden.

Catania führt nach 64 Minuten mit 2:0, alles sieht nach einem sicheren Heimsieg des Klubs aus Sizilien aus. Doch Vibonese kam noch einmal heran, Vincenzo Plescia gelang in Minute 88 der Anschlusstreffer. Und plötzlich wurde es wieder spannend. So sehr, dass sich Catania-Trainer Giuseppe Raffaele in der Schlussphase zu einer dummen Aktion hinreißen ließ.