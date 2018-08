Auf dem Boden: Beim LASK regiert die Enttäuschung

Die lobenden Worte von Europameister Pepe waren für Oliver Glasner nur bedingt Trost. „Man soll ja als Trainer nie Schwäche zeigen, ich tue das jetzt. Es ist einfach nur bitter“, sagte der LASK-Coach nach dem unbelohnten 2:1-Heimsieg über Besiktas Istanbul. Die Linzer steuerten bei ihrem Europacup-Comeback gegen den türkischen Topclub auf eine Sensation zu, kassierten dann aber die Höchststrafe.

Alvaro Negredo traf für Besiktas aus einem von nur zwei Schüssen auf das Linzer Gehäuse in der 90. Minute. Der LASK vergab tief in der Nachspielzeit durch Yusuf Otubanjo sogar noch eine Möglichkeit auf den Aufstieg. Vor voller Kulisse auf der Linzer Gugl hatten die Heimischen nach dem 0:1 in Istanbul zuvor durch Treffer von Joao Victor (42.) und Dominik Frieser (68.) die Wende geschafft.