Auch der Kapitän geht: Sollbauer wechselt vom WAC zu Barnsley

Der Kärntner spielte über neun Jahre für die Lavanttaler, mit denen er den Aufstieg in die Bundesliga schaffte. Sollbauer brachte es auf über 300 Spiele für die „Wölfe“. Die Anzeichen auf seinen Wechsel hatten sich in den vergangenen Tagen verdichtet.

Dieng statt Niangbo?

Der nun von Ferdinand Feldhofer trainierte WAC befindet sich derzeit im Trainingslager in der Türkei. Als Testkandidat ist Offensivspieler Cheikhou Dieng mit an Bord. Der 26-jährige Senegalese spielte in Österreich bereits für Wacker Innsbruck und den SKN St. Pölten. Dieng könnte Niangbo als Stürmer im 4-4-2 ersetzen.