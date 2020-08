Auch das Nationalteam spielt vorerst ohne Zuschauer

Am letzten August-Wochenende beginnt mit der 1. Runde im ÖFB-Cup die Saison für den Profifußball in Österreich. Nur eine Woche später ist auch das Nationalteam wieder am Ball. Am 7. September, einem Montag, trifft Österreich in der Nations League in Klagenfurt auf Rumänien.

Wie der ÖFB nun bekanntgab, wird zumindest diese Partie ohne Zuschauer stattfinden. Über weitere Spiele sei noch keine Entscheidung gefallen. Bereits drei Tage vor der Partie in Klagenfurt trifft Österreich auswärts auf Norwegen. Im Oktober geht es dann mit einem Freundschaftsspiel gegen Griechenland in Klagenfurt weiter.