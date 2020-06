Atlético siegt 4:2, Sporting 2:1

In 26 Europa-League-Spieler hat er nun schon 28 Mal getroffen. Ein sensationeller Weitschuss ins Kreuzeck gegen Valencia war sein zehnter Saisontreffer gewesen. Letztes Jahr schoss er 17 Tore – drei davon gegen Rapid, drei gegen Spartak Moskau und gar vier gegen Villarreal. Der 26-Jährige holte mit Porto die Europa League, verlängerte um weitere vier Jahre, doch Atlético Madrid holte ihn für kolportierte 40 Millionen Euro.



Fußballerisch ist Falcao – der Sohn eines Profifußballers, der ihn nach dem brasilianischen Fußball-Idol nannte – in Argentinien groß geworden, er wechselte mit 15 Jahren in die Jugendabteilung des Traditionsklubs River Plate. Erst im Alter von 20 gab er für den Verein aus Buenos Aires sein Profi-Debüt. Danach kostete ihn eine Knieverletzung zwei Jahre seiner Karriere. Porto zeigte ein glückliches Händchen auf der Suche nach einem Nachfolger für Lisandro Lopez, der damals zu Lyon gewechselt war.



Und auch bei Atlético trifft Falcao nach Strich und Faden. Doch die Madrilenen stellten sich trotz weiteren Toren von Miranda und Adrian Lopez dumm an. Valencia kam durch ein Tor in der Nachspielzeit auf 4:2 heran.



Ein spanisches Finale könnten der Spanier Capel und der Argentinier Insau verhindert haben. Sie brachten Sporting Lissabon gegen Athletic Bilbao noch auf die Siegerstraße. Der 20-jährige Baske Jon Aurtenetxe hatte Bilbao kurz nach Seitenwechsel in Führung gebracht.