Mit viel Zittern hat Atletico Madrid in der 34. Runde der spanischen Meisterschaft drei Punkte eingefahren. Das Team von Diego Simeone siegte am Samstag bei Tabellennachzügler Elche mit 1:0, weil die Gastgeber in der Nachspielzeit einen Elfmeter verschossen. Marcos Llorente erzielte das 1:0 (24.), verschuldete mit einem Blackout aber auch den Handelfmeter, der ohne Folgen blieb. Fidel Chaves traf allerdings nur die Stange (91.).