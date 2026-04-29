Atletico gegen Arsenal: Duell der Ungekrönten in der Champions League

Noch hat Arsenal alle Chancen auf die Titel in der Premier League und in der Champions League. Noch sind die beiden großen Trophäen in Reichweite. Doch auf dem Servierteller liegen sie nicht mehr. Die Londoner, die in der Meisterschaft schon davongezogen waren, wirken im Rennen um die wichtigsten Titel seit Wochen nervös. Im FA-Cup blamierte man sich gegen Zweitligist Southampton, das Ligacup-Finale verlor man gegen Manchester City 0:2. Zwar wahrte das Team von Mikel Arteta mit einem hart umkämpften 1:0 gegen Newcastle seine Chancen auf die Meisterschaft, doch Manchester City lauert mit einem Spiel weniger drei Punkte dahinter. Entscheidet am Ende vielleicht sogar das Torverhältnis über den Meister?

Ohne Rosen und Musik Für Arteta zählen in der Schlussphase der Saison nur noch Ergebnisse. Auch vor dem Halbfinal-Duell in Madrid mit Atletico (21.00/live Canal+). „Ich erwarte nicht, dass es ein Spaziergang mit Rosen und schöner Musik wird“, sagt der 44-jährige Spanier. „Es wird so sein wie gegen Newcastle, und wir sind darauf vorbereitet.“ Und: „Wir haben nach der Niederlage gegen Manchester City einen Restart gemacht.“ Verlassen konnte sich Arsenal zuletzt auf die Defensive, vor allem in der Champions League: Mit nur fünf Gegentoren in zwölf Spielen und acht Zu-Null-Auftritten ist man unangefochten die Nummer 1.

Tormaschine Atletico Madrid Das Prunkstück der Gastgeber ist hingegen zweifellos die Offensive. Mit 34 Toren (bei 26 Gegentoren) wurden so viele erzielt wie nie zuvor in einer Europacupsaison. Noch öfter getroffen (je 38) haben nur Paris Saint-Germain und Bayern, die am Dienstag (nach Redaktionsschluss) aufeinander trafen.

Vor allem der Argentinier Julian Alvarez (9 Tore) und der Norweger Alexander Sörloth (6) waren bei Atletico in Torlaune. Gesicht des Teams ist aber nach wie vor Trainer Diego Simeone. Das „riesige Ziel“, einmal die Trophäe der Champions League zu stemmen, verfolgt er schon seit seinem Amtsantritt im Dezember 2011. Seitdem schafft es der Argentinier Jahr für Jahr in Spanien vorne mitzuspielen, drei Mal setzte man sich gegen die Übermacht von Real und Barcelona durch und holte die Meisterschaft. Einzig in der Champions League hat es noch nicht zur Krönung gereicht. „Es ist außergewöhnlich, wieder einmal im Halbfinale zu stehen. Wir haben großes Vertrauen in unsere Spielweise, sind bereit und werden gegen eine großartige Mannschaft alles geben“, sagte Simeone, dessen Energie und Leidenschaft an der Seitenlinie immer noch enorm ist. Druck oder Nervosität verspüre er aber keine: „Es ist ein Fußballspiel, und letztendlich sind es die Fußballer, die diese Spiele entscheiden.“