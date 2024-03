Straßenschlachten mit der Polizei: Ausschreitungen vor Cup-Match in Spanien

In Bilbao sind vor dem spanischen Cup-Halbfinale zwischen Athletic Bilbao und Atletico Madrid rivalisierende Fußballfans aufeinander losgegangen und haben sich Straßenschlachten mit der Polizei geliefert. Hooligans vom Athletic griffen am Donnerstagabend zunächst gegnerische Fans an, wie spanische Sportzeitungen berichteten. Sie stürmten ein Restaurant, in dem einige aus Madrid angereiste Fans aßen. Ein Atletico-Anhänger sei verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden.