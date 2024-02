Was Österreich mit dem Showdown in Asien und Afrika verbindet

Die ersten beiden großen Trophäen im Fußballjahr 2024 werden in dieser Woche vergeben, doch in Europa nehmen nur die wenigsten Notiz von der Asien-Meisterschaft bzw. vom Afrika-Cup. Das mag auch ein bisschen mit der Arroganz der Erfinder und Dominatoren des Spiels zu tun haben, viel entscheidender ist aber die Tatsache, dass der Ball in Europa munter weiter rollt. Pausen der Ligen – wie etwa während der Europameisterschaft – gibt es bei den anderen Kontinentalturnieren nicht.

Dennoch wird in Katar sowie in der Elfenbeinküste derzeit großer Fußball geboten. Eine Einordnung vor den Halbfinalpartien.