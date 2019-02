Ashley Barnes: Der ÖFB argumentiert und hofft auf Strache

Dieser Wunsch besteht schon seit Langem: Ashley Barnes, 29-jähriger Torjäger des FC Burnley aus der Premier League, soll für Österreich stürmen. Weil er das auch selbst will, weil er eine österreichische Großmutter hat und weil er noch nie vom englischen Verband berücksichtigt wurde, sollte es im März gegen Polen und Israel so weit sein.

Erst am Samstag wurde der Stürmer erneut von Teamchef Franco Foda beobachtet. Vorfreude und Optimismus stiegen im Hause ÖFB, weil, so erklärte es Präsident Leo Windtner am Dienstag im Wiener Uniqa-Tower, die Signale Seitens des Sportministeriums hinsichtlich einer Einbürgerung immer wieder positiv gewesen wären. „Aufgrund dieser Signale haben wir unser Bemühen verstärkt, bis vor zehn Tagen waren wir auf der Zielgeraden“, beteuert Windtner.

Und jetzt das.

Via OTS-Meldung verlautbarte das Sportministerium am Montag, dass die Personalie Barnes nicht auf der Tagesordnung der am Mittwoch stattfindenden Ministerratssitzung stehe. Begründung: Barnes erfülle laut Sportsektionschef Philipp Trattner wesentliche Kriterien für eine Einbürgerung nicht. Konkret: seine bisherigen Leistungen hätten keinen Bezug zu Österreich, insbesondere seien sie nicht über einen relevanten Zeitraum in Österreich erbracht worden.