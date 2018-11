AS-Monaco-Besitzer Ryboloblew verhaftet

Der russische Geschäftsmann und Inhaber des Fußball-Clubs AS Monaco, Dmitri Rybolowlew, soll Medienberichten zufolge festgenommen worden sein. Demnach sei der Multimillionär am Dienstag in Monaco in Gewahrsam genommen worden sein, wie unter anderem die französische Zeitung " Le Monde" berichtete. Ermittler hätten demnach sein Haus durchsucht.