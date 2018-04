Arsene Wenger: Abschied von Arsenal nach 22 Jahren

Eine Ära endet: Arsene Wenger hat angekündigt, sein Traineramt beim FC Arsenal im Sommer nach fast 22 Jahren zurückzulegen. Der Franzose hätte zwar noch einen Vertrag bis zum Sommer 2019 gehabt, die Gunners werden aber wohl zum zweiten Mal in Folge die Champions-League-Qualifikation verpassen. Angesichts der zuletzt schwachen Leistungen in der Liga - der Rückstand auf den schon feststehenden Meister Manchester City beträgt 33 Punkte - war zuletzt immer lautere Kritik am 68-Jährigen laut geworden.

"Ich bin dankbar, dass ich die Ehre hatte, dem Klub für so viele denkwürdige Jahre zu dienen", sagte Wenger am Freitag. "Ich habe den Klub mit voller Hingabe und Integrität geführt. An alle Arsenal-Fans: Bewahrt die Werte des Vereins."

Wenger hatte die Gunners am 1. Oktober 1996 übernommen und zu drei Premier-League-Titeln sowie sieben FA-Cup-Triumphen geführt, darunter auch das Double 1998.