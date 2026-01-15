Hochkarätiger Test: Arnautovic gegen Salzburg chancenlos

Am letzten Tag des Trainingslagers in der Türkei stand für Salzburg noch einmal ein hochkarätiger Test auf dem Programm. Gegen Roter Stern Belgrad gab es für die Mannschaft von Trainer Thomas Letsch einen 2:0-Erfolg. Damit können die Salzburger voller Selbstvertrauen die Koffer packen und am Freitag die Heimreise antreten. Nächsten Donnerstag steht schon das erste Pflichtspiel des Jahres auf dem Programm - in der Europa League geht es daheim gegen den FC Basel.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © FC Red Bull Salzburg

Den Ankick bei den Serben machte ÖFB-Star Marko Arnautovic, der in Folge aber kaum Akzente setzen konnte. Er wurde nach 54 Minuten ausgewechselt. Den ersten Treffer erzielte Roter Stern - Rade Krunic traf ins eigene Tor (11.). Sehenswert war dann das 2:0. Edmund Baidoo wurde schön freigespielt, behielt vor dem gegnerischen Tormann die Nerven und schob den Ball cool ins Netz (29.).

Nicht mit von der Partie war Salzburgs Verteidiger Stefan Lainer. Nach seiner Hand-OP ist er noch nicht einsatzfähig, glänzte dafür beim Stream des Vereins als Co-Kommentator. Ihm gehe es schon wieder gut, er will schon bald wieder voll ins Mannschaftstraining einsteigen. Lainer erzählte auch, dass Arnautovic zuletzt bei den Salzburgern im Hotel zu Gast war. Man kenne sich ja aus dem Nationalteam. Es wurde viel gefachsimpelt, aber auch gescherzt. "Wie jeder weiß, ist der Marko ja immer für ein paar lustige Anekdoten gut." Beim Spiel war der Roter-Stern-Spieler dann nicht zu Scherzen aufgelegt ...