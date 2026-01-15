Fußball

Hochkarätiger Test: Arnautovic gegen Salzburg chancenlos

2026 Winter Training Camp | Friendly Match | FC Red Bull Salzburg vs. FK Roter Stern Belgrad
Salzburg beendet das Trainingslager in der Türkei mit einem Sieg gegen Roter Stern Belgrad.
Von Peter Gutmayer
15.01.26, 16:46

Am letzten Tag des Trainingslagers in der Türkei stand für Salzburg noch einmal ein hochkarätiger Test auf dem Programm. Gegen Roter Stern Belgrad gab es für die Mannschaft von Trainer Thomas Letsch einen 2:0-Erfolg. Damit können die Salzburger voller Selbstvertrauen die Koffer packen und am Freitag die Heimreise antreten. Nächsten Donnerstag steht schon das erste Pflichtspiel des Jahres auf dem Programm - in der Europa League geht es daheim gegen den FC Basel.

Salzburg vs. Roter Stern
Den Ankick bei den Serben machte ÖFB-Star Marko Arnautovic, der in Folge aber kaum Akzente setzen konnte. Er wurde nach 54 Minuten ausgewechselt. Den ersten Treffer erzielte Roter Stern - Rade Krunic traf ins eigene Tor (11.). Sehenswert war dann das 2:0. Edmund Baidoo wurde schön freigespielt, behielt vor dem gegnerischen Tormann die Nerven und schob den Ball cool ins Netz (29.). 

Nicht mit von der Partie war Salzburgs Verteidiger Stefan Lainer. Nach seiner Hand-OP ist er noch nicht einsatzfähig, glänzte dafür beim Stream des Vereins als Co-Kommentator. Ihm gehe es schon wieder gut, er will schon bald wieder voll ins Mannschaftstraining einsteigen. Lainer erzählte auch, dass Arnautovic zuletzt bei den Salzburgern im Hotel zu Gast war. Man kenne sich ja aus dem Nationalteam. Es wurde viel gefachsimpelt, aber auch gescherzt. "Wie jeder weiß, ist der Marko ja immer für ein paar lustige Anekdoten gut." Beim Spiel war der Roter-Stern-Spieler dann nicht zu Scherzen aufgelegt ...

Trainer Thomas Letsch: "Wir haben heute über 90 Minuten ein sehr gutes Spiel gemacht. Wir waren von Beginn an extrem aggressiv gegen den Ball, und haben dem Gegner nie Luft gelassen und hatten sehr viele hohe Ballgewinne – und das über die gesamte Spielzeit. Der Sieg war unter dem Strich absolut verdient, wir haben heute einen Schritt nach vorn gemacht. Wir hatten hier tolle Bedingungen, einen klasse Platz und ein top Hotel. Vom dem her konnten wir unser Programm voll durchziehen, so wie wir uns das vorgestellt haben. Der Abschluss mit dem 2:0 gegen Roter Stern Belgrad rundet das Ganze ab.“

Kommentare