ÖFB-Star verletzt: Bayerns Laimer droht Zwangspause
Österreichs Fußballer des Jahres Konrad Laimer droht eine Verletzungspause. Der 28-jährige Rechtsverteidiger humpelte beim 3:1-Sieg des überlegenen Tabellenführers FC Bayern beim 1. FC Köln am Mittwochabend im Finish nach einem Zusammenprall mit einem Gegenspieler vom Platz. „Konny Laimer hat etwas in der Wade gespürt, da werden wir morgen mehr wissen“, sagte Bayern-Trainer Vincent Kompany.
Ein Ausfall wäre bitter, spielte der ÖFB-Star doch in 26 von 27 Saison-Pflichtspielen. Für die Münchner geht es nach der Fixierung der besten Liga-Hinrunde aller Zeiten schon am Samstag (18.30 Uhr/live Sky) bei RB Leipzig weiter, auch in den Wochen danach stehen für Stürmerstar Harry Kane und Co. englische Wochen auf dem Programm.
Drei Tage nach dem 8:1 gegen den VfL Wolfsburg beendete der FC Bayern die Hinrunde als souveräner Halbzeitmeister mit 47 Zählern und plus 53 Toren. In der Hinserie der Saison 2013/2014 hatte der FCB eine Hinserie mit ebenfalls 47 Punkten und plus 35 Toren gespielt. „Der Trainer hat gerade eben erzählt, dass wir einen Rekord haben. Das fühlt sich umso besser an. Das war ein ganz wichtiger Sieg bei einem schwierigen Gegner. Wir mussten geduldig bleiben, irgendwann gehen die Räume auf. Wir haben verdient gewonnen“, sagte Torschütze Serge Gnabry.
