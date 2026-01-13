Klarer Dortmunder Sieg: Auch Sabitzer durfte jubeln

Doppelte Freude bei ÖFB-Teamspieler Marcel Sabitzer in seinem 250. Bundesliga-Spiel. Der Steirer siegte mit Dortmund im Heimspiel gegen Werder Bremen klar mit 3:0 und schrieb mit dem zweiten Treffer des Spiels (76.) dabei selbst an. Bei den Verlierern waren mit Marco Friedl, Marco Grüll (bis zur 69. Minute) und Romano Schmid (bis zur 81.) gleich drei Österreicher im Arbeitseinsatz.

Der BVB festigte mit dem vollen Erfolg seinen zweiten Tabellenplatz hinter dem „eh schon fast Meister“ Bayern München und hat vier Punkte Vorsprung auf den formstarken VfB Stuttgart, der Frankfurt 3:2 schlug.

Die Bundesliga-Partie Freiburg gegen Leipzig ist seit Jahren als Österreicher-Duell bekannt, spielten doch auf beiden Seiten immer wieder viele ÖFB-Legionäre. Einer wird heute, Mittwoch (20.30 Uhr), jedenfalls fehlen. Der SC Freiburg muss auf Innenverteidiger Philipp Lienhart verzichten. Der 29-Jährige fällt wegen einer Bauchmuskelverletzung aus.