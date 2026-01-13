Fußball

Klarer Dortmunder Sieg: Auch Sabitzer durfte jubeln

Durfte jubeln: Marcel Sabitzer
Beim 3:0 von Dortmund gegen Bremen erzielte der ÖFB-Teamspieler in seinem 250. Bundesliga-Spiel den zweiten Treffer. Philipp Lienhart fehlt Freiburg verletzungsbedingt.
13.01.26, 22:57

Doppelte Freude bei ÖFB-Teamspieler Marcel Sabitzer in seinem 250. Bundesliga-Spiel. Der Steirer siegte mit Dortmund im Heimspiel gegen Werder Bremen klar mit 3:0 und schrieb mit dem zweiten Treffer des Spiels (76.) dabei selbst an. Bei den Verlierern waren mit Marco Friedl, Marco Grüll (bis zur 69. Minute) und Romano Schmid (bis zur 81.) gleich drei Österreicher im Arbeitseinsatz. 

Der BVB festigte mit dem vollen Erfolg seinen zweiten Tabellenplatz hinter dem „eh schon fast Meister“ Bayern München und hat vier Punkte Vorsprung auf den formstarken VfB Stuttgart, der Frankfurt 3:2 schlug.

Die Bundesliga-Partie Freiburg gegen Leipzig ist seit Jahren als Österreicher-Duell bekannt, spielten doch auf beiden Seiten immer wieder viele ÖFB-Legionäre. Einer wird heute, Mittwoch (20.30 Uhr), jedenfalls fehlen. Der SC Freiburg muss auf Innenverteidiger Philipp Lienhart verzichten. Der 29-Jährige fällt wegen einer Bauchmuskelverletzung aus.

Dachschaden

Gar keiner konnte am gestrigen Dienstag in Hamburg spielen. Die Partie des HSV gegen Leipzig musste kurzfristig doch abgesagt werden. Der Grund waren wetterbedingte statische Risiken im Bereich des Dachs des Volksparkstadions.

