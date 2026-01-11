Konrad Laimer und seine Bayern sind am Sonntag mit einem beeindruckenden Kantersieg in der Bundesliga ins neue Jahr gestartet. Die Münchner setzten sich gegen den VfL Wolfsburg daheim mit 8:1 (2:1) durch und bauten ihren Vorsprung an der Tabellenspitze auf elf Punkte vor Borussia Dortmund aus.

Für die Bayern trafen Luis Diaz (30.), zweimal Michael Olise (50., 76.), Raphael Guerreiro (68.), Harry Kane (69.) mit seinem 20. Saisontor und Leon Goretzka (88.). Hinzu kamen vor 75.000 Zuschauern zwei Eigentore der Wolfsburger durch Kilian Fischer (5.) und Moritz Jenz (53.). Nur in Hälfte eins hatte der abstiegsgefährdete VfL, bei dem Patrick Wimmer in der 64. Minute vom Feld musste, nach dem 1:1-Ausgleich von Dzenan Pejcinovic (13.) etwas Hoffnung auf einen Achtungserfolg schöpfen können. Am Ende blieben die Niedersachsen auch im 29. Gastspiel in München aber sieglos.