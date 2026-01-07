Jetzt ist es fix: ÖFB-Stürmer Gregoritsch wechselt nach Augsburg

Michael Gregoritsch wechselt auf der Suche nach mehr Spielpraxis zurück in die deutsche Fußball-Bundesliga. Der FC Augsburg lieh Österreichs Nationalteamstürmer bis Saisonende von Bröndby aus (der KURIER berichtete), wie der Tabellen-15. der deutschen Liga am Mittwoch bekannt gab. Augsburg besitzt danach auch eine Kaufoption. Gregoritsch stand bereits von 2017 bis 2022 bei Augsburg unter Vertrag, Trainer Manuel Baum kennt er noch aus vergangenen Tagen.

„Als sich die Möglichkeit eines Wechsels zum FCA ergeben hat, war ich sofort Feuer und Flamme. Der Kontakt nach Augsburg ist nie abgerissen, und ich wollte diese Herausforderung unbedingt annehmen“, sagte der 31-jährige Steirer in einer Klub-Mitteilung. Er freue sich darauf, alte Weggefährten wiederzutreffen. An die Zeit unter Baum (2017 bis 2019) erinnere er sich gerne. „Daran wollen wir nun anknüpfen und die untere Tabellenregion schnell verlassen.“ Baum kehrte nach der Trennung von Sandro Wagner im Dezember zunächst interimistisch zurück und wurde später bis Saisonende im Amt bestätigt. Unter Wagner hatte Augsburg in 14 Pflichtspielen gleich neun Niederlagen kassiert. Als 15. liegt der Klub derzeit drei Punkte vor einem Abstiegsplatz. Top-Torschütze der Augsburger in dieser Saison ist Mittelfeldspieler Fabian Rieder mit drei Toren. Von den Angreifern traf keiner mehr als einmal.