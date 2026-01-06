Keine Chance: Salzburg verlor die Zitterpartie gegen die Bayern

29.090 Fans kamen in die fast ausverkaufte Red-Bull-Arena, um den Test-Hit der Salzburger gegen die Bayern zu sehen – und das, obwohl die Temperaturen deutlich unter dem Gefrierpunkt lagen. Die Bayern gewannen die Zitterpartie der anderen Art am Ende 5:0.

Die Hausherren wollten es vor den Augen von Neo-Sportchef Marcus Mann besser machen, als vor einem Jahr. Damals hatte es ein 0:6 gesetzt. Und seine Mannschaft machte ihre Sache nur drei Tage nach dem Trainingsauftakt gut. Beinahe brachte man gegen den deutschen Rekordmeister sogar ein 0:0 in die Kabine. Erst in der 45. Minute gingen die Gäste durch Ito in Führung, Schuster hatte seinen Schuss unglücklich ins eigene Tor abgefälscht.

Triple-Chance

Zuvor waren die Bayern über weite Strecken dominant, hatten durch Olise und Kane auch gute Chancen. Schlager konnte sich jeweils auszeichnen. Salzburg hatte aber auch seine Momente. So vergaben Konate, Baidoo und Kitano eine Dreifachchance, Letzterer traf ins Außennetz.