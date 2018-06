Arnautovic rechtzeitig für Deutschland-Spiel fit

Entwarnung bei Marko Arnautovic: Der West-Ham-Legionär dürfte rechtzeitig zum Testspiel gegen Deutschland fit geworden sein. Arnautovic hatte das Abschlusstraining am Freitagnachmittag abbrechen müssen. Laut KURIER-Informationen wird Arnautovic aber am Samstagabend (ab 18.00 Uhr) spielen können.

Schon am Vortag hatte Arnautovic nicht die gesamte Trainingseinheit mitgemacht. Der 29-Jährige laboriert an den Folgen eines Schlages, den er am Mittwoch im Test gegen Russland auf das Schienbein abbekommen hatte. Noch Freitagmittag in seiner Pressekonferenz hatte Teamchef Franco Foda in Bezug auf die Personalsituation gesagt: "Alle sind fit, alle sind einsatzbereit, alle freuen sich."