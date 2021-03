Arnautovic muss warten: Asiatische Champions League verschoben

Marko Arnautovic muss auf seinen ersten Pflichtspieleinsatz in diesem Jahr weiter warten. Wie Asiens Fußball-Kontinentalverband AFC am Donnerstag bekanntgab, wurde der Start der Gruppenspiele der Ostregion aufgrund der durch die Coronakrise verursachten Reisebeschränkungen von Ende April auf Juni/Juli verschoben. Arnautovic startet mit Shanghai Port im Play-off. Auch diese Partien wurden vorerst in den Juni verschoben. Sie waren ursprünglich für Anfang April geplant.

Die Spiele der Westregion sollen zentralisiert weiterhin von 14. bis 30. April stattfinden, wobei in Saudi-Arabien drei Miniturniere ausgetragen werden. Zwei weitere Turniere finden in den Vereinigten Arabischen Emiraten bzw. Indien statt.

Auch in Chinas Super League ist der Saisonstart vorerst weiter offen. Zuletzt hieß es, dass die ersten Ligaspiele nicht vor 20. April stattfinden sollen.