Arnautovic-Kopfnuss als Revanche

Marko Arnautovic steht nicht gerade im Ruf immer zu tun, was man ihm sagt. Stimmt so nicht: Im Spiel zwischen Werder Bremen und Fortuna Düsseldorf am vergangenen Wochenende (2:1) sah der Österreicher nach einer Kopfnuss gegen Gegenspieler Jens Langeneke die Gelbe Karte.

Und zwar weil er genau das getan hatte, wozu er aufgefordert wurde. Der deutsche TV-Senders WDR hat aufgedeckt, wie es zu diesem Vorfall kam: "Du hast 95 Kilo, so wie du aussiehst. Wehr dich doch mal", sagte Langeneke demnach zu Arnautovic, der sich in diesem Fall nicht zwei Mal bitten ließ.

Die eigentlich fällige Rote Karte blieb Arnautovic nicht zuletzt deshalb erspart, weil Langeneke ("Ich lasse mich nicht fallen") nicht theatralisch zu Boden ging. Sogar Werder-Trainer Thomas Schaaf gestand später ein, dass der Referee die Szene anders hätte bewerten können.