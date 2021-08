Arnautovic holt mit Bologna ein 0:0 bei Atalanta

Achtungserfolg für Bologna und Marko Arnautovic. Bei Atalanta Bergamo gab es am zweiten Spieltag der Serie A ein 0:0. Torszenen waren in dieser Partie Mangelware, Bologna verteidigte geschickt. Einzig Atalantas Josip ličić hatte in der Anfangsphase eine Topchance.

Nach der Pause sah Arnautovic, der als Stürmer etwas in der Luft hing, wegen eines Foulspiels die gelbe Karte.