Wirbel um die Anstoßzeiten: Früher war alles besser! War früher alles gut?

Die Anstoßzeiten in der heimischen Bundesliga waren schon Anstoß für so manch hitzige Diskussion. Und auch für lautstarke Fan-Proteste in den Stadien. So mancher Fußball-Romantiker wünscht die Zeiten zurück, als in den 80er- und 90er-Jahren gefühlt alle Spiele am Samstag um 15.30 Uhr angepfiffen wurden und man noch im Radio die Matches verfolgt hat („Sport und Musik!“). Früher war alles besser, früher war alles gut? Wirklich? Blödsinn!

Was ist denn alles neu? Und was genau sorgt denn eigentlich für Aufregung? Es gibt mehr unterschiedliche Beginnzeiten. Weil TV-Rechteinhaber Sky das so will (und mehr Geld lukrieren kann). Gekickt wird jetzt auch am Freitag, am Samstag gibt es auch ein Spätspiel, und auch am Sonntag wird eine Partie erst um 19 Uhr angepfiffen. Die späten Beginnzeiten sind auch der Hitze geschuldet. Wer zahlt, schafft an, so der Tenor. Doch da zeigen schon wieder die Fans auf – sie zahlen doch auch Eintritt!? Können sie also (mit-) bestimmen, wann der Ball rollt? Schwierig. Nehmen wir den Freitag her. Ankick ist um 19.30 Uhr – für berufstätige Heimfans kein Problem, rechtzeitig ins Stadion zu kommen. Für Auswärtsfans wird es schon schwieriger, wenn nicht gerade ein Derby auf dem Programm steht.