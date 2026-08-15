Wirbel um die Anstoßzeiten: Früher war alles besser! War früher alles gut?
Die Anstoßzeiten in der heimischen Bundesliga waren schon Anstoß für so manch hitzige Diskussion. Und auch für lautstarke Fan-Proteste in den Stadien. So mancher Fußball-Romantiker wünscht die Zeiten zurück, als in den 80er- und 90er-Jahren gefühlt alle Spiele am Samstag um 15.30 Uhr angepfiffen wurden und man noch im Radio die Matches verfolgt hat („Sport und Musik!“). Früher war alles besser, früher war alles gut? Wirklich? Blödsinn!
Was ist denn alles neu? Und was genau sorgt denn eigentlich für Aufregung? Es gibt mehr unterschiedliche Beginnzeiten. Weil TV-Rechteinhaber Sky das so will (und mehr Geld lukrieren kann). Gekickt wird jetzt auch am Freitag, am Samstag gibt es auch ein Spätspiel, und auch am Sonntag wird eine Partie erst um 19 Uhr angepfiffen. Die späten Beginnzeiten sind auch der Hitze geschuldet. Wer zahlt, schafft an, so der Tenor. Doch da zeigen schon wieder die Fans auf – sie zahlen doch auch Eintritt!? Können sie also (mit-) bestimmen, wann der Ball rollt? Schwierig.
Nehmen wir den Freitag her. Ankick ist um 19.30 Uhr – für berufstätige Heimfans kein Problem, rechtzeitig ins Stadion zu kommen. Für Auswärtsfans wird es schon schwieriger, wenn nicht gerade ein Derby auf dem Programm steht.
Das umgekehrte Problem gibt es am Sonntag, wenn der Ball ab 19 Uhr rollt. Nach der Partie noch von Altach nach Wien zu fahren (oder andersrum) und am Montag zur Arbeit gehen – das ist zweifelsfrei eine Herausforderung.
Fakt ist: Freitagspiele hat es früher auch gegeben, mehrere verschiedene Anstoßzeiten auch. Wirklich neu ist nur das 19-Uhr-Spiel am Sonntag – und das gibt es auch nur in der Hitze (ab September 14.30 und 17 Uhr). Das Produkt Fußball hat sich weiterentwickelt, es ist verständlich, dass Liga und TV-Rechteinhaber so viel Geld wie möglich rausholen wollen. Aber auch der Ärger der Fans ist nachvollziehbar. Allen kann man es eben nie recht machen.
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