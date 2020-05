Anpfiff für den Rapid-Prozess

Der Anpfiff erfolgt diesmal zu ungewöhnlich morgendlicher Stunde, nicht im Stadion und von einer echten Richterin: Am Montag um neun Uhr begann im schwer bewachten Großen Schwurgerichtssaal des Wiener Landesgerichts der Monsterprozess gegen die erste 32-köpfige Gruppe von insgesamt 85 Rapid-Fans.



Auf der Anklagebank finden sich früher oder später (das Verfahren wird in drei Teilen abgewickelt) Arbeitslose und Frühpensionisten ebenso wieder wie ein Bauleiter, ein Installateur, ein Lehrling, ein Uhrmacher, ein Schüler, ein Garde-Soldat, ein OP-Gehilfe, ein Koch, ein Lkw-Fahrer, ein Stadtgärtner ... Sie alle haben laut Staatsanwalt - Vorsicht, es folgt ein sehr langer Satz! - "wissentlich an einer Zusammenrottung einer Menschenmenge teilgenommen, die darauf abzielte, dass unter ihrem Einfluss Körperverletzungen oder Sachbeschädigungen begangen werden, indem sie sich an einer 165 Personen umfassenden am Westbahnhof ausgetragenen Auseinandersetzung zwischen rivalisierenden Fangruppen der Fußballvereine SK Rapid und FK Austria anschlossen, bei der es zu solchen Gewalttaten kam". Uff. In einem auch nicht besonders attraktiven Wort zusammengefasst heißt das Ganze " Landfriedensbruch" und darauf stehen bis zu drei Jahre Haft.