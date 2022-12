Angst vor dem WM-Finale: Grippewelle bei Frankreich

Eine Krankheitswelle in der Mannschaft beschäftigt Frankreichs Fußball-Nationalmannschaft zwei Tage vor dem WM-Finale gegen Argentinien weiter. Raphael Varane, Ibrahima Konaté und Kingsley Coman konnten am Freitag nicht mit der Mannschaft trainieren, wie der französische Verband mitteilte. Sie arbeiteten stattdessen individuell im Fitnessraum. Coman hatte bereits in den vergangenen Tagen unter einer Erkältung mit Fieber gelitten, nun soll es auch Varane und Konaté erwischt haben. „Es geht eine Grippe um, es ist nichts Ernstes. Sie werden am Sonntag dabei sein“, sagte der Frankfurter Randal Kolo Muani.