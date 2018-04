Andres Iniesta verkündet Abschied vom FC Barcelona

Der spanische Fußball-Star Andres Iniesta verlässt rund 16 Jahre nach seinem Profidebüt sowie insgesamt 22 Jahren beim FC Barcelona den Club zum Saisonende. Der 33-jährige Mittelfeldspieler gab seine Entscheidung am Freitag bei einer Pressekonferenz auf dem Trainingsgelände des Vereins in Barcelona bekannt.

Iniesta ist einer der beliebtesten Spieler in Spanien und war bei den Katalanen meist treibende Kraft im Mittelfeld. Und das während der bisher erfolgreichsten Ära von Barcelona. Er gewann mit dem FCB in 16 Saisonen 31 Titel, unter anderem vier Mal die Champions League. Letzteres haben neben ihm nur seine Teamkollegen Lionel Messi, Gerard Pique und Xavi sowie Clarence Seedorf und Cristiano Ronaldo geschafft. Am Sonntag kann Iniesta mit dem Titelgewinn in der Liga seine 32. Trophäe holen.