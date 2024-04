Eine Salzburg-Ära geht zu Ende: Vorzeitiges Aus für Andreas Ulmer

Wie der österreichische Serienmeister am Dienstag bekanntgab, zog sich der Kapitän der Mozartstädter, Andreas Ulmer , eine gravierende Wadenverletzung zu. Laut Klub-Angaben fällt der Kapitän der Salzburger somit rund sechs Wochen aus, wird Ulmer in dieser Saison nicht mehr zum Einsatz kommen.

In seiner Zeit bei den Salzburgern wurde er bislang insgesamt 13-Mal österreichischer Meister und 9-Mal Cupsieger. Damit ist Ulmer Rekordhalter in Österreich. Wenn man auch die Saison 2005/06 hinzurechnet, in der der 38-Jährige zwar keine Spielminute beim Titelgewinn der Wiener Austria bestritt, aber zu acht Einberufungen in den Kader kam, sind es sogar 14.