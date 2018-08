Andreas Herzog wird Nationaltrainer in Israel

Beim israelischen Verband hat Herzog zudem einen Landsmann als Fürsprecher: Seit Ende Juni ist Willi Ruttensteiner als Sportdirektor in Amt und Würden. Laut Sky standen Ruttensteiner und Herzog schon seit mehreren Wochen in Kontakt, die Unterzeichnung des entsprechenden Vertrages erfolgte dann am Mittwoch.

Ruttensteiner freut sich auf die Zusammenarbeit mit Herzog. "Das ist eine Top-Lösung", so der Sportdirektor, "Wir haben uns in den vergangenen Tagen intensiv ausgetauscht. Am Ende ist alles sehr schnell gegangen."