Andreas Herzog ist nicht mehr Nationaltrainer in Israel

Aufgrund der aktuellen Corona-Situation hatte ÖFB-Rekordspieler Andreas Herzog seinen Vertrag mit Israels Verband auf Eis gelegt, nun gab er gegenüber Sky das Ende seines Engagements bekannt. Demnach wird Herzog seinen Vertrag als Israels Teamchef nicht mehr verlängern.

"Ich bin nicht mehr bereit den Vertrag zu verlängern, weil durch Corona einfach viel zerstört worden ist", so Herzog im Gespräch mit Sky, "Ich habe eine wunderschöne Zeit gehabt in Israel, aber man weiß ja auch jetzt noch nicht, wie es weitergeht in den nächsten Wochen in Israel, wann die Spiele stattfinden." Daher habe er mit Sportdirektor Willi Ruttensteiner abgemacht, seinen Vertrag nicht zu verlängern.