Andrea Pirlo: Vom Fußball-Ästheten zum Weinproduzenten

Mit Ende der nordamerikanischen MLS Ende 2017 beendete Pirlo seine Karriere. Er hatte die letzten drei Saisonen bei New York City gespielt. Weil in diesem Sommer auch Barzagli ( Juventus) in den Ruhestand tritt, wird nächste Saison mit Tormann Buffon nur noch ein Weltmeister weiter auf dem Feld aktiv sein. De Rossi hat sich von AS Roma verabschiedet, lässt aber noch offen, ob er woanders noch ein Jahr anhängen wird.