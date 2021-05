Die Gerüchteküche brodelt schon seit Tagen: André Ramalho soll vor einem Wechsel zu PSV Eindhoven stehen.

Nun bestärkt ein Schnappschuss eines PSV-Fans die Gerüchte, der ihn mit seiner Frau am Dienstag in Eindhoven in den Niederlanden zeigt. Dort traf sich der 29-jährige Innenverteidiger angeblich bereits mit PSV-Teammanager und Klublegende Mart van den Heuvel.

Die Ablösesumme soll rund 2,5 Millionen Euro betragen, was noch fehlt, ist lediglich der Medizincheck.