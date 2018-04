Als Trapattoni in Salzburg die Contenance verlor

„Ich habe fertig!“ Im März jährte sich zum zwanzigsten Mal jene legendäre Wutrede, die der damalige Bayern-Trainer Giovanni Trapattoni mit diesem Schlusssatz beendete, der längst zu einem geflügelten Wort geworden ist.

Auch während seiner Zeit in Salzburg kam es zu einem ähnlichen Gefühlsausbruch bei einer Pressekonferenz. Trapattonis Elf hatte am 3. April 2007 im Cup-Semifinale gegen Mattersburg in der Red-Bull-Arena eine 2:0-Pausenführung verspielt und war mit einem 2:3 nach Verlängerung ausgeschieden.

Danach war Kritik aufgekommen – nicht nur an seiner Sicherheitstaktik, sondern auch an seiner Trainingsarbeit, weil Trapattoni selbst nach dem Spiel die Müdigkeit seiner Spieler als Grund für die Blamage genannt hatte. Das konnte der Italiener nicht auf sich sitzen lassen. Es gab in einer Pressekonferenz drei Tage später die „Eruption eines Vulkans“, wie der KURIER danach titelte.

Trapattonis Größe

„Unser Training ist stark, unser Training ist modern“, brüllte Trapattoni in den Raum. Zehn Minuten dauerte die Wutrede in seinem typisch italienisch-deutschen Kauderwelsch. Dass er just jenem Journalisten, der ihn am heftigsten kritisiert und den er während der PK direkt angesprochen hatte, kurz danach für ein TV-Interview zur Verfügung stand, beweist wiederum seine Größe.