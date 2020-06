Als die Schuhe noch ein Kilo wogen

Fußball fasziniert gerade wegen seiner Einfachheit. 22 Spieler, zwei Tore, ein Ball, eine Wiese, sonst nichts. Man braucht keine Hallen, keine Pisten. Die Ausrüstung spielt keine Rolle, die Stoppelschuhe haben sich seit Jahrzehnten nicht verändert.

Irrtum. Vergangene Woche wurde der Fußballschuh der Zukunft präsentiert. Zumindest wenn es nach Diego Penocchio geht, dem Vizepräsidenten des italienischen Erstligisten Parma und nach Enrico Campari, einem Unternehmer, der zwischen 1989 und 1993 beim Formel-1-Rennstall Ferrari gelernt hat, mit Hightech-Materialien zu arbeiten.

" Fußball ist ein Sport, in dem es kaum technische Innovationen gibt", sagt Campari. "Meine Freunde bei Ferrari haben mir gesagt: Die Stollen werden im Fußball bald so wichtig sein, wie die Reifen in der Formel 1." Deshalb entwickelten die beiden Unternehmer für Fußballschuhe Schraubstollen mit einem Gelenk. Bereits in diesem Sommer steigt die Kampfmannschaft von Parma auf die neuen Stoppeln um, auf den Markt sollen sie noch im Herbst kommen.



"SASpik" ist die Abkürzung für "Shock Absorber Spike". "Die beweglichen Stollen funktionieren wie Stoßdämpfer", sagt Campari. Dadurch wird die Belastung auf Füße und Gelenke deutlich reduziert. "Fußballer werden viel seltener Mikro-Verletzungen erleiden und dadurch seltener ausfallen."