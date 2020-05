Als Brasilien 3:0 geschlagen wurde

"Wir haben in diesen Jahren sehr viel gelernt. Die Ergebnisse standen nicht an erster Stelle", erklärt Gludovatz 13 Jahre nach dem einzigen Triumph über den Rekordweltmeister. "Nur das 0:7 zwei Jahre zuvor hat schon geschmerzt", gibt der heutige Ried-Trainer zu. Gludovatz erzählt, dass sein Team am 6. September 1997 bei der U-17-WM in Ägypten mit vollen Hosen auf den Platz gelaufen sei.



Admira-Goalie Hans-Peter Berger kassierte sieben Bummerln und erinnert sich noch an die Nummer 10 der Seleção: Ronaldinho. "Er hat damals schon die Fäden gezogen. Sie waren uns aber in allen Belangen überlegen. Obwohl auch wir keine schlechte Mannschaft hatten."



Tatsächlich - wie die Namen Martin Stranzl, Thomas Eder, Michael Mörz, Wolfi Mair oder Kai Schoppitsch verraten. Paul Scharner hätte wohl nicht die Hosen voll gehabt. Doch der saß 90 Minuten auf der Bank.