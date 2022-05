Alle gegen Manchester City? Klopp widerspricht Guardiola

Manchester City hat im Kampf um den englischen Fußball-Meistertitel alle Trümpfe in der Hand. Der regierende Champion baute durch einen 5:0-Heimsieg am Sonntag gegen Newcastle seinen Vorsprung auf Liverpool drei Partien vor Schluss auf drei Punkte aus. Die „Reds“ waren bereits am Samstag daheim gegen Tottenham nicht über ein 1:1 hinausgekommen. „Unser Schicksal liegt jetzt in unseren eigenen Händen“, erklärte City-Trainer Pep Guardiola.

Seine Mannschaft muss allerdings noch schwierige Hürden überwinden. Bereits am Mittwoch geht es auswärts gegen den Achten Wolverhampton, am darauffolgenden Sonntag gastiert man beim Siebenten West Ham. Für diese beiden Teams steht noch die Europacup-Teilnahme auf dem Spiel. Zum Abschluss wartet am 22. Mai ein Heimspiel gegen Mittelständler Aston Villa. Liverpool tritt am Dienstag auswärts gegen Aston Villa und danach noch bei Ralph Hasenhüttls Southampton und daheim gegen Wolverhampton an.