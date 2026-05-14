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Fußball

Trauer im österreichischen Fußball: Alfred Tatar ist verstorben

Mit nur 62 Jahren ist Alfred Tatar verstorben. Der frühere Spieler und Trainer musste 2025 seine Tätigkeit als TV-Experte aus gesundheitlichen Gründen aufgeben.
14.05.2026, 12:27

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Trauer um Alfred Tatar (r.)

Trauer im österreichischen Fußball: Der ehemalige Spieler, Trainer und TV-Experte Alfred Tatar ist im Alter von 62 Jahren am Donnerstag verstorben.

Der Niederösterreicher hatte vor etwa zweieinhalb Jahren die Diagnose ALS bekommen und sich zuletzt aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. 

Gesundheitliche Probleme: Alfred Tatar beendet Tätigkeit als TV-Experte bei Sky

Am Donnerstag hat er den Kampf gegen die Krankheit verloren, wie seine Familie dem KURIER gegenüber bestätigte.

Tatar hatte unter anderem für die Vienna, St. Pölten und den Wiener Sport-Club gespielt. 

Wiener Viktoria

Nach seiner aktiven Karriere war er unter anderem Co-Trainer bei Lok Moskau und hat die Vienna und Mattersburg gecoacht. 

Danach folgte noch eine besondere Karriere.

Fußball im TV: Spart die Bundesliga auf Kosten der Fans?

Als TV-Experte bei Sky hat Tatar Kultstatus erreicht, im August 2025 folgte der Abschied.

Seine Mischung aus Wissen, Witz und schrägen Aussagen beim TV-Sender begeisterte über viele Jahre das Publikum.

kurier.at, AHu / GUT  | 

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