Trauer im österreichischen Fußball: Alfred Tatar ist verstorben

Trauer im österreichischen Fußball: Der ehemalige Spieler, Trainer und TV-Experte Alfred Tatar ist im Alter von 62 Jahren am Donnerstag verstorben. Der Niederösterreicher hatte vor etwa zweieinhalb Jahren die Diagnose ALS bekommen und sich zuletzt aus der Öffentlichkeit zurückgezogen.

Am Donnerstag hat er den Kampf gegen die Krankheit verloren, wie seine Familie dem KURIER gegenüber bestätigte. Tatar hatte unter anderem für die Vienna, St. Pölten und den Wiener Sport-Club gespielt.

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Nach seiner aktiven Karriere war er unter anderem Co-Trainer bei Lok Moskau und hat die Vienna und Mattersburg gecoacht. Danach folgte noch eine besondere Karriere.