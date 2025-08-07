Nach 10 Jahren als Experte bei Sky beendet Alfred Tatar mit sofortiger Wirkung seine Tätigkeit vor der Kamera, wie er in einer persönlichen Mitteilung veröffentlichte.

"Nach zehn wunderschönen Jahren habe ich beschlossen, meine Tätigkeit als Sky Experte zu beenden. Hintergrund dafür sind gesundheitliche Probleme, die mich beim Sprechen behindern. Ein Umstand, den ich dem Publikum nicht länger zumuten will. Vor allem nach der letzten Sendung tauchten viele unnötige Spekulationen zu meiner Person im Internet auf, denen ich mit dieser Veröffentlichung ein Ende bereiten möchte", erklärt der Kult-Experte seine Entscheidung.