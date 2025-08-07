Gesundheitliche Probleme: Alfred Tatar beendet Tätigkeit als TV-Experte bei Sky
Nach 10 Jahren als Experte bei Sky beendet Alfred Tatar mit sofortiger Wirkung seine Tätigkeit vor der Kamera, wie er in einer persönlichen Mitteilung veröffentlichte.
"Nach zehn wunderschönen Jahren habe ich beschlossen, meine Tätigkeit als Sky Experte zu beenden. Hintergrund dafür sind gesundheitliche Probleme, die mich beim Sprechen behindern. Ein Umstand, den ich dem Publikum nicht länger zumuten will. Vor allem nach der letzten Sendung tauchten viele unnötige Spekulationen zu meiner Person im Internet auf, denen ich mit dieser Veröffentlichung ein Ende bereiten möchte", erklärt der Kult-Experte seine Entscheidung.
Alfred Tatar bleibt Sky erhalten
Tatar, der am Freitag seinen 62. Geburtstag feiert, bleibt dem Sender allerdings als Online-Experte weiterhin erhalten.
"Wir bedanken uns sehr herzlich für deine vielen grandiosen Jahre bei uns. Wir von Sky sind in Gedanken bei dir und werden Dich in Deiner Einzigartigkeit als Experte und als Mensch im TV-Umfeld sehr vermissen und freuen uns deshalb umso mehr, dass du uns auf unseren digitalen Plattformen erhalten bleibst", wird der Vice President Sports Editorial, Uwe König, zitiert.
