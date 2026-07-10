Jetzt ist es fix: ÖFB-Keeper Schlager wechselt nach Deutschland
Seit Tagen pfeifen es die Spatzen vom Dach, jetzt ist es offiziell: Österreichs Teamtormann Alexander Schlager (30) verlässt Red Bull Salzburg nach drei Jahren (ohne Titel) und spielt ab sofort in der deutschen Bundesliga bei Werder Bremen. Laut deutschen Medien wechselte Schlager ablösefrei - obwohl er in Salzburg noch Vertrag gehabt hätte.
„Ich möchte mich für die gemeinsame Zeit von Herzen bedanken. Auch wenn die letzten drei Jahre sportlich anders verlaufen sind, als wir es uns alle erhofft haben, durfte ich mir hier bei meinem Heimatklub einen Kindheitstraum erfüllen. Auf mich wartet jetzt die deutsche Bundesliga, aber ich werde den Weg des FC Red Bull Salzburg weiter fest verfolgen und freue mich jetzt schon auf ein Wiedersehen. Ich wünsche dem Klub, der Mannschaft und dem gesamten Umfeld nur das Beste für die Zukunft“, sagt der 30-fache ÖFB-Keeper, der zuletzt bei der WM überzeugen konnte.
Bei Werder trifft Schlager mit Marco Friedl, Romano Schmid und Marco Grüll gleich auf drei Landsleute. Fixstarter im Tor ist er jedoch nicht. Die Bremer haben erst kürzlich den Esten Karl Hein (24) um drei Millionen Euro von Arsenal geholt. Der Verein soll Schlager aber zugesichert haben, dass das Rennen um die Nummer eins offen sei.
In Salzburg hat man derzeit mit Christian Zawieschitzky und Nikola Sarcevic nur zwei 19-Jährige Keeper im Kader. Zawieschitzky hat sich vor einem Jahr schon bei der Klub-WM bewiesen. Bekommt er jetzt seine Chance als Nummer eins? Oder wird Salzburg am Transfermarkt aktiv?
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