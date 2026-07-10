Jetzt ist es fix: ÖFB-Keeper Schlager wechselt nach Deutschland

Seit Tagen pfeifen es die Spatzen vom Dach, jetzt ist es offiziell: Österreichs Teamtormann Alexander Schlager (30) verlässt Red Bull Salzburg nach drei Jahren (ohne Titel) und spielt ab sofort in der deutschen Bundesliga bei Werder Bremen. Laut deutschen Medien wechselte Schlager ablösefrei - obwohl er in Salzburg noch Vertrag gehabt hätte.

„Ich möchte mich für die gemeinsame Zeit von Herzen bedanken. Auch wenn die letzten drei Jahre sportlich anders verlaufen sind, als wir es uns alle erhofft haben, durfte ich mir hier bei meinem Heimatklub einen Kindheitstraum erfüllen. Auf mich wartet jetzt die deutsche Bundesliga, aber ich werde den Weg des FC Red Bull Salzburg weiter fest verfolgen und freue mich jetzt schon auf ein Wiedersehen. Ich wünsche dem Klub, der Mannschaft und dem gesamten Umfeld nur das Beste für die Zukunft“, sagt der 30-fache ÖFB-Keeper, der zuletzt bei der WM überzeugen konnte.