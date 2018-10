0:3 gegen Galdbach: Bayerns Krise verschärft sich

So hilflose Bayern sah man selten. In der Allianz-Arena setzte es für das Team von Niko Kovac eine bittere 0:3-Heimpleite.

Der Schock kam schon zu Beginn, der Franzose Alassane Plea traf nach 10 Minuten, Lars Stindl setzte sechs Minuten später eines drauf. Die Bayern drängten mit untauglichen Mitteln, Robert Lewandowski traf - aber aus Abseitsposition. Am Ende kamen die Gäste durch Patrick Herrmann sogar noch zum dritten Treffer. David Alaba wurde in der 55. Minute ausgetauscht.

Schlägt am Sonntag Leipzig zuhause Nürnberg, ist der Rekordmeister nur noch Sechster in der Tabelle.

Irgendwie war es am Ende ungerecht, dass Augsburg mit leeren aus Dortmund abreisen musste. Das 3:4 kassierte man in der 96. Minute aus einem sensationellen Freistoß von Alcacer. Es war der Schlusspunkt eines Nachmittages, an dem 80.000 Zuschauer bestens unterhalten wurden mit einem tollen Fußballspiel, in dem die zwei Österreicher bei den Augsburgern, Martin Hinteregger und Michael Gregoritsch, sich immer wieder in Szene setzen konnten.

Hinteregger verteidigte stark, Gregoritsch zeigte eine überragende Leistung, die er mit dem Tor zum 3:3 knapp vor dem Ende krönte. Und doch reichte es nicht zum Punktgewinn in einer verrückten Partie, die keinen Verlierer verdient hätte.

Finnbogason brachte Augsburg in Führung. Dortmunds Joker Alcácer glich nach einer Stunde aus. Philipp Max sorgte danach abermals für die Augsburger Führung, ehe abermals Alcácer und der eingewechselte Götze die Partie zugungsten von Dortmund noch drehten. Auch die letzten Minuten waren nichts für schwache Nerven. Nach dem besagten 3:3 durch Gregoritsch war die nachspielzeit eigentlich schon abgelaufen, als Dortmund noch einen Freistoß zugesprochen bekam. Alcácer setzte mit dem 4:3, seinem dritten Treffer, den Schlusspunkt in einem erneut denkwürdigen Spiel.