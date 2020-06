Alar schießt Rapid zum Sieg

Das 2:0 gegen Wacker durch einen Doppelpack von Deni Alar in einem sonst unspektakulären Match war der dritte Sieg in Folge – Rekord in der Ära Schöttel, die mit einem starken Schlussviertel (sechs Siege) den Vizemeistertitel brachte. Wydra, 18, spielte erstmals von Beginn an.



Insgesamt über 50 Jahre Fußball für Rapid wurden gestern mit Payer, Patocka, Soma, Thonhofer und Gartler verabschiedet. Den größten Applaus von den 17.000 Fans bekam Payer, dessen Hoffnungen auf Famagusta sich zerschlugen.

Peter Schöttel gab erstmals dem 18-jährigen Dominik Wydra im Zentrum von Beginn an eine Chance. Die schönste Aktion brachte nach 37 Minuten die Führung: Einen weiten Pichler-Pass legte Burgstaller weiter auf Schimpelsberger, dessen Stanglpass bei Deni Alar landete – 1:0.



Hälfte zwei plätscherte dahin, ehe Alar noch einen Volley versenkte (90.).