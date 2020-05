Alabas Casting für eine Hauptrolle

Heute ist er längst nicht mehr nur ein Talent. Auf die Frage, ob er Alaba nach einem halben Jahr, in dem er an Hoffenheim verliehen war, zurückholt, um Schlüsselkräften wie Schweinsteiger in einer Saison mit Liga, Pokal, Champions League und Nationalteam Pausen zu gönnen, antwortete Bayern-Coach Jupp Heynckes: "Vielleicht ist David über kurz oder lang schon keine Alternative mehr, sondern Stammspieler beim FC Bayern."



Vielleicht. Sicher ist in jedem Fall, dass sich die drei mickrigen Einsätze, die Alaba 2009/10 bekommen hat, vervielfachen werden. Heynckes: "Natürlich hat er noch Spielraum nach oben, muss auch noch weiter ausgebildet werden. Aber der Junge ist klasse. Und er wird uns weiterhelfen." Das könnte er schon heute. Beim Klassiker gegen Mönchengladbach in der Münchner Allianz-Arena stehen die Chancen auf eine Platz in der Startelf gut.



Obwohl Franck Ribéry seine Kapselverletzung im Sprunggelenk auskuriert hat, wird der Franzose vorerst noch auf der Bank Platz nehmen. Der Platz des Dribblers auf dem linken Flügel gehörte zuletzt in der Vorbereitung sowie beim 3:0-Sieg im Cup gegen Braunschweig stets Alaba. Auf dieser Position sieht Heynckes auch die Zukunft des Österreichers.



Zunächst. Denn der Plan, den der FC Bayern mit Alaba hat, ist längst kein Geheimnis mehr: Der 19-Jährige soll auf Sicht der Nebenmann für Bastian Schweinsteiger in der Zentrale werden. Vorerst geht er auf der Außenbahn in die Lehre - wie Schweinsteiger früher eben auch.