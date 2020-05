Alabas Blitztor ebnet den Weg zum Bayern-Sieg

26 Sekunden waren in der Allianz-Arena gespielt, als es die 68.000 Fans, die gerade erst Platz genommen hatten, schon wieder von den Sitzen riss. Grund dafür war die Nummer 27 der Bayern, David Alaba. Mit einem satten Schuss aus 30 Metern bezwang der 20-jährige Wiener den vierfachen Welttorhüter Gianluigi Buffon und verpasste Juventus eine kalte Dusche. Es war das siebentschnellste Tor in der Historie der Champions League. Das schnellste hatte ebenfalls ein Bayer erzielt, ebenfalls in der Allianz-Arena: Es war Roy Makaay am 7. März 2007 beim 2:1 gegen Real Madrid, der Niederländer brauchte nur 10,03 Sekunden.

Viel länger brauchten am Dienstag die Italiener, um sich von Alabas Tor zu erholen. Die Bayern wollten mehr, setzten nach und Juventus mit Pressing unter Druck. Durch unzählige Ballverluste der Turiner kamen die Bayern in den ersten 30 Minuten zu vier bis fünf hochkarätigen Torchancen. Dabei zeigte vor allem Arjen Robben, warum er anfangs wieder nur auf der Bank saß und erst in der 16. Minute für den verletzten Kroos ins Spiel kam. Der Regisseur der Bayern erlitt einen doppelten Muskelbündelriss im Leistenbereich; der Niederländer verschleppte mit dem Ball am Fuß nicht nur das Spiel der Bayern, er vergab auch noch die beste Möglichkeit: Seinen Schuss aus acht Metern parierte Buffon (18.), der in dieser Phase noch an seine besseren Zeiten erinnerte.