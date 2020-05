Alaba will mit der Mannschaft trainieren

Österreichs Fußball-Star David Alaba will sechs Wochen nach seiner Knieverletzung wieder ins Mannschaftstraining des deutschen Rekordmeisters Bayern München einsteigen. „Es ist wirklich sehr gut verheilt, der Doktor ist sehr zufrieden, auch der Physiotherapeut“, erklärte der 22-Jährige in einem am Montagvormittag ausgestrahlten Interview mit dem Privat-TV-Sender Puls 4.

Alaba hatte sich Ende März im Länderspiel in Wien gegen WM-Teilnehmer Bosnien-Herzegowina (1:1) einen Innenbandriss im linken Knie zugezogen. Am vergangenen Donnerstag hat der Wiener erstmals nach dieser Verletzung wieder ein Lauftraining absolviert, diese Woche sollen nun auch wieder erste Einheiten mit der Mannschaft folgen. Die Bayern waren ursprünglich von einer rund siebenwöchigen Pause ausgegangen. Damit sollte sich für Alaba Österreichs nächstes EM-Qualifikationsspiel am 14. Juni in Moskau gegen Russland ausgehen.

Zuvor möchte der ÖFB-Legionär aber noch mit den Bayern am 6. Juni das Champions-League-Finale bestreiten. Allerdings stehen die Münchner nach einer 0:3-Niederlage im Semifinal-Hinspiel am vergangenen Mittwoch in Barcelona vor dem Aus. „Wir waren alle sehr enttäuscht, obwohl es 70 Minuten lang sehr gut ausgesehen hat“, meinte Alaba zur schmerzlichen Pleite, die erst durch drei späte Treffer von Lionel Messi (77., 80.) und Neymar (94.) zustande kam.