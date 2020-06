Alaba: Wiener, Winnertyp und fast schon Weltstar

Drei Jahre später. Der mittlerweile 19-Jährige hat bei den Bayern einen Profivertrag bis zum Jahr 2015. Obwohl er über Geld nicht spricht, kann man davon ausgehen, dass er finanziell ausgesorgt hat. Das 30-Quadratmeter kleine Zimmer im Jugendhaus hat Alaba gegen eine fünf Mal so große Mietwohnung getauscht. Als Dienstwagen dient ein Audi A5 SLine. Die Gegner heißen nicht mehr Sandhausen und Heidenheim, sondern Real Madrid und Dortmund.



Nichts ist jetzt mehr so wie an diesem warmen Septembertag im Jahr 2009. Fast nichts. Nur eines ist wirklich gleich geblieben: der Mensch David Alaba. Der Erziehung seiner Eltern George und Gina hat Alaba, der jetzt in fixer Zweisamkeit lebt, seinen Charakter zu verdanken. Hin und wieder auf den Putz zu hauen, ist erlaubt. "Ich bin auch nicht immer der Bravste, aber man muss wissen, wann man weggehen kann und wie man sich verhält."

Den Bayern hat er heute viel zu verdanken. Dabei wollte der 17-fache Teamspieler ursprünglich gar nicht nach München. Er erinnert sich: "Die Bayern sind immer mit dem feinsten Trainingsanzug zu den Turnieren gekommen und haben sich feiern lassen." Doch der Weg führte doch noch nach München. Längst hat er ein Glänzen in den Augen, wenn er über den Arbeitgeber redet. "Das ist eine große Familie. Ein Superverein, dem ich so viel zu verdanken habe."