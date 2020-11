Alaba trifft - Bayern gewinnt den Schlager in Dortmund mit 3:2

Sabitzer traf

RB Leipzigs Manager Markus Krösche wünscht sich eine „klare Regelung“ durch den Weltverband für die Abstellungen von Nationalspielern bei Reisen in Corona-Risikogebiete. Er betonte, dass es in ganz Europa Risikogebiete gebe, die FIFA jedoch die Abstellungspflicht beibehalte. Für Länderspielreisen in diese Gebiete solle es aber nicht verpflichtend sein, forderte Krösche. Seine Leipziger gewannen am Samstag gegen Freiburg 3:0, Sabitzer verwandelte dabei den Elfmeter zum 2:0.

Schalke 04, ohnehin schwer in der Krise, haderte beim 2:2 in Mainz mit dem Unparteiischen. Nicht nur, dass er Mainz zwei umstrittene Elfmeter zusprach, auch wurde Schalke ein Tor aberkannt. Nach dem Remis im Kellerduell sind beide Teams weiter sieglos. Schlusslicht Mainz ging vor der Einwechslung von Karim Onisiwo zwar zweimal in Führung, liegt mit nur einem Punkt aus sieben Runden aber weiter zwei Zähler hinter Schalke (mit Alessandro Schöpf) und dem 1. FC Köln.

Auch der VfB Stuttgart mit dem im Finish eingewechselten Sasa Kalajdzic und Eintracht Frankfurt von Trainer Adi Hütter, Martin Hinteregger und Stefan Ilsanker trennten sich 2:2. Stuttgart verspielte dabei eine 2:0-Führung.