Alaba: "Kann wieder voll draufhauen"

Wenn man verletzt ist, hat man auch sicher viel Zeit, um nachzudenken.

Absolut richtig. Der Körper kommt zur Ruhe und der Kopf beginnt zu arbeiten. Das habe ich auch gemerkt, aber versucht, ruhig und konzentriert zu bleiben.

Sie stehen im Team auf Abruf bereit und könnten für das zweite Spiel gegen Kasachstan nachnominiert werden. Wie stehen die Chancen auf einen Einsatz?

Schwer zu sagen. Dass die Chance überhaupt besteht, ist schön. Jedenfalls muss ich schon noch ein paar Prozent drauflegen.

Müssen das auch die Bayern wieder nach der Niederlage gegen Borisow?

So eine Niederlage ist nie schön. Aber wir hinterfragen uns schon selbst und werden wieder zu der Form zurückfinden, die wir davor hatten.

Davor gab es in neun Spielen neun Siege. Was macht das Team so stark?

Ich denke, dass wir einfach ernten, wofür wir so hart gearbeitet haben. Und wir haben eine Mannschaft, die nicht nur auf dem Platz harmoniert, sondern sich auch abseits des Spielfeldes sehr gut versteht.

Machen die Neuverpflichtungen den Unterschied aus?

Sie haben natürlich den Konkurrenzkampf angeheizt und das merkt man auch im Training. Man darf aber deshalb nicht alles schlechtreden, was letztes Jahr war. Da haben wir auch eine gute Saison gespielt.

Dennoch gab es drei Mal nur Platz zwei. Welcher Bewerb ist in dieser Saison der wichtigste?

Die Bundesliga ist unser Ziel Nummer eins. Wir wollen wieder Meister werden, der Rest kommt von selber.

Wie schwer wird es für Sie, Ihren Platz in der Mannschaft zurückzugewinnen?

Sicher ist nur: Das wird nicht einfach. Holger Badstuber spielt derzeit als linker Verteidiger sehr gut, obwohl er Innenverteidiger ist. Ich muss mich im Training aufdrängen. Ein Fixleiberl gibt es bei Bayern nicht.