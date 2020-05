Alaba: "Ich werd’ nicht nur in der Sonne liegen"

Am 31. März verletzte sich David Alaba am Knie schwer. Im Länderspiel gegen Bosnien und Herzegowina zog sich Österreichs Bester einen Innenbandriss im Knie zu. Obwohl der demnächst 23-Jährige schon wieder fit ist, kommt das EM-Qualifikationsspiel der Österreicher in Russland nächsten Sonntag zu früh für ihn.

KURIER: Herr Alaba, Sie haben schon wieder mit dem Ball trainiert. Ist Ihre Verletzung ganz ausgeheilt? David Alaba: Ja, die Genesung ist sehr gut verlaufen. Ich war gut im Zeitplan, hab auch gut gearbeitet und von Woche zu Woche gespürt, dass es besser wird.

Sie wollten unmittelbar nach der Verletzung nicht darüber sprechen. Vielleicht, weil der Schock so tief gesessen ist?

Ja, auf jeden Fall. Weil es ja die zweite Verletzung innerhalb einer Saison war. Aber ich war auch schnell wieder fokussiert und hatte bald neue Ziele.

Was ist Ihnen in dieser Zeit durch den Kopf gegangen?

Man fragt sich immer wieder: Warum? Warum muss das zu diesem Zeitpunkt passieren? Warum muss das überhaupt passieren? Aber mit der Zeit versucht man sich dann wieder aufzuraffen. Das ist mir gelungen.

Und haben Sie Antworten gefunden auf diese Fragen?

Ja. Die Situation im Spiel gegen Bosnien, bei der es passiert ist, war einfach blöd. Ich denke aber, dass ich sehr gut in Form war und nach der ersten Verletzung sehr gut zurückgekommen bin.

Könnte es zu viel Belastung gewesen sein? Sie haben zwischen 31. Jänner und 31. März zwölf Spiele über 90 Minuten absolviert. Andere Bayern-Spieler bekamen von Trainer Pep Guardiola Pausen.

Das würde ich nicht sagen. Ich bin jung und es macht mir nichts aus. Ich habe mich körperlich sehr gut gefühlt. Ich will immer auf dem Platz stehen und immer Fußball spielen. Es ist auch mein Anspruch, so viele Spiele wie möglich zu bestreiten.

Sie haben also zu diesem Zeitpunkt keine Müdigkeit verspürt?

Nein, auch im Spiel gegen Bosnien habe ich mich sehr robust gefühlt. Es war einfach dieser Zweikampf. Wenn 90 Kilo auf dein Knie fallen, dann hat das nichts mit Müdigkeit zu tun.