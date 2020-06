Alaba feierte ein Comeback

David Alaba hat am Samstag nach zweimonatiger Verletzungspause sein Comeback gefeiert. Österreichs Fußballer und Sportler des Jahres wurde im Testspiel des FC Bayern in Riad ( Saudi-Arabien) gegen Al-Hilal in der 57. Minute für den Brasilianer Dante eingewechselt und übernahm auch dessen Position in der Innenverteidigung.

Alaba hatte im Champions-League-Spiel gegen AS Roma im November einen Teilriss des Innenbandes sowie eine Innenmeniskusverletzung im rechten Knie erlitten.

Die Bayern siegten im König-Fahd-Stadion mit 4:1. Die Tore erzielten Dante (9.), Schweinsteiger (11.), Lewandowski (39.) und Pizarro (61.), ehe die Gastgeber in der Schlussminute durch Salem Aldoasry noch zum Ehrentreffer kamen.